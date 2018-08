Klamka zapadła. Po tej decyzji prezydenta nastąpi "krótkotrwałe ochłodzenia relacji" z PiS

Kluczowym argumentem - według informacji Onetu - miało się okazać przeświadczenie prezydenta, że zmiany zaproponowane przez PiS realnie podniosą próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego do poziomu co najmniej 11-12 procent.

Serwis podaje, że w Prawie i Sprawiedliwości decyzja ta została przyjęta ze spokojem, ponieważ już wcześniej o takiej możliwości sygnalizowano. O kolejnym wecie głowy państwa ma pod koniec tygodnia rozmawiać kierownictwo partii.

Jeden z "wpływowych polityków PiS" podkreślił w rozmowie z Onetem, że decyzja Andrzeja Dudy będzie zapewne skutkowała krótkotrwałym ochłodzeniem relacji partii z prezydentem. – Ale już do tego chyba się w jakiś sposób przyzwyczailiśmy – dodaje rozmówca portalu, wskazując przy tym, że nie należy tego postrzegać jako rozłamu w obozie "dobrej zmiany". Zapewnia, że nic takiego nie nastąpi.