Neumann szydzi z rekonstruktorów. Wybranowski: Ta pogarda pozbawiła was władzy

"Gdyby poczekali z tą aukcją Pride of Poland to te dwa sprzedane konie by się teraz przydały" – napisał polityk PO, zwracając uwagę na to, że na załączonym zdjęciu rekonstruktorzy poruszali się pieszo. Na jego słowa zareagował Wojciech Wybranowski.

"Puchar za Suchar. Pogarda wobec ludzi, którzy inwestują własne pieniądze i czas by Polacy mogli zobaczyć jak wyglądały historyczne jednostki polskiego wojska jest żenująca. To ta pogarda wobec m.in takich ludzi pozbawiła Was władzy" – zwrócił uwagę dziennikarz "Do Rzeczy".

"Arogancja, buta i „bycienajmądrzejszym” oraz brak dystansu i poczucia humoru Wam odbierze szybko władzę" – odpowiedział Neumann.

"Wygląda na to, że dopóki nie zaczniecie odróżniać "poczucia humoru" od totalnej żenady to z tym odzyskaniem władzy Pana partia może mieć problem" – kontynuował Wybranowski.

"To jest poczucie humoru. Żenadą jest doprowadzenie armii przez Macierewicza i Błaszczaka do takiego stanu! Rozbita i rozbrojona! Żeby trochę odpokutować, to zamiast tych dwóch dżentelmenów, powinni iść tak ubrani Błaszczak i Macierewicz bo mentalnie żyją w XVII w" – ocenił polityk PO.