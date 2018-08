Korwin-Mikke znów szokuje. Zabrał głos na temat molestowania Kory

O swoich traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa artystka opowiedziała w 2010 roku. – Był starym śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach – mówiła. Wskazywała wówczas, że w domu dziecka dostała "pierwszą lekcję uległości wobec nienormalnych zachowań księży". Kilka dni po publikacji tej rozmowy w tygodniku "Wprost", premierę miał opowiadający o tym utwór Kory - "Zabawa w chowanego".

W ostatnim czasie media przypomniały tę rozmowę. Okazją do tego był wywiad siostry piosenkarki dla "Gazety Wyborczej". Swoim zdaniem na ten temat postanowił podzielić się lider partii Wolność Janusz Korwin-Mikke.

"Lewica biadoli, że "Kora" była w dzieciństwie "molestowana" przez księdza. Pytam: czy to zmieniło Jej życie? Jeśli TAK - to być może zamiast wybitnej piosenkarki wyrosłaby przeciętniaczka - albo (o zgrozo!) pieśniarka katolicka? "Co cię nie zabije, to cię wzmocni!" - przypominam" – napisał na Twitterze, czym oburzył wielu użytkowników tego portalu społecznościowego.