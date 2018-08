Czczę prostotę

Na przykład na siłowni, jeśli hantel waży 20 kg, to jest cięższy od tego, który waży 10 kg, i nikomu nie przychodzi do czaszki ciągnąć dyskusję na ten temat. Cięższy i już. Jak jakiś leszcz będzie ci pół godziny opowiadał, że 120 kg z klatki piersiowej wyciska się w taki, a nie inny sposób, to ty zawsze możesz z leszcza szydernąć: „To weź, leszczu, pokaż”. I wiesz, że się leszcz w tym momencie zacznie ze swoimi gatkami z siłowni przeprowadzać w mgiełce dyshonoru. Czczę więc prostotę. I ku zdziwieniu widzę, jak w moim pięknym kraju dużo mądrzejsi ode mnie ludzie nie wiedzą, który hantel jest cięższy