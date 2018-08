Sprawę opisuje portal 300polityka. Jak podaje, powołując się na swoich rozmówców, „Warszawski Poker Kaczyńskiego” ma pokazać mieszkańcom Warszawy, „kto stoi za stołem, gdzie toczy się wyborcza batalia”. Akcja ma zostać rozpoczęta dziś pod Ministerstwem Sprawiedliwości.

Do pomysłu odniósł się w rozmowie z DoRzeczy.pl rzecznik prasowy Warszawskiego PiS-u, Michał Szpądrowski. W jego ocenie akcja sztabu Trzaskowskiego to „nieudolna próba odwrócenia uwagi od braku pomysłów kandydata PO i Nowoczesnej dla Warszawiaków”. - Od kilku dni wszędzie widzą faszyzm, to że będą próbowali za wszystko, co złe w Warszawie obwinić Jarosława Kaczyńskiego, było do przewidzenia. Prawo i Sprawiedliwość skupia się na pracy z mieszkańcami. Będą mieli do wyboru: Warszawę ideologiczną Trzaskowskiego albo Warszawę pragmatyczną, uczciwą z Patrykiem Jakim – zaznacza. Na pytanie czy „Poker” to odwet za akcję „Ratusz Rafała” odpowiada. - My pokazaliśmy ich zaplecze składające się z podejrzanych lobbystów, agresywnych ludzi. Czy odpowiedzią na to ma być Jarosław Kaczyński? Dla nich pewnie tak – stwierdza.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Patryk Jaki, który będzie walczył o fotel prezydenta Warszawy z ramienia Zjednoczonej Prawicy, rozpoczął akcję „Ratusz Rafała" ma przedstawiać historię jednego z obecnych współpracowników Trzaskowskiego. PiS planuje ujawniać budzące kontrowersje fakty dotyczące ludzi Trzaskowskiego oraz ich związki z obecnym ratuszem.