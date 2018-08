Jest weto prezydenta ws. zmian w ordynacji wyborczej

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu.

Nowelizacja nie otrzymała jednak podpisu prezydenta, który dzisiaj zawetował ustawę. – Odmawiam podpisania ustawy i zwracam ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Z kilku względów – stwierdził Andrzej Duda na konferencji prasowej. Jak zapewnił prezydent, dokument w tej sprawie jeszcze dzisiaj znajdzie się na biurku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Jak argumentował prezydent, nowelizacja "w zbyt daleko idący sposób odbiega od zasady proporcjonalności w wyborach", a także podnosząc efektywny próg wyborczy (nawet do 16,5 proc.) spowodowałaby, spadek frekwencji. – Wielu ludzi zdając sobie sprawę z wysokiego progu wyborczego, uznałoby, że ich uczestnictwo w wyborach nie ma sensu – tłumaczył prezydent.

Wspólny apel do prezydenta

Przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej – z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński – w ostatnich tygodniach skierowali do Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie tej nowelizacji Kodeksu wyborczego. Trzy dni temu, Andrzej Duda spotkał się z sygnatariuszami listu zawierającego apel o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego, aby wysłuchać ich argumentów. Już wtedy prezydencki minister Paweł Mucha poinformował, że Andrzej Duda skłania się do weta.

– Ta ordynacja jest antydemokratyczna. Optujemy za listą krajową. Uważam, że ewentualne weto będzie miało bardzo duży wpływ na zahamowanie nowelizacji ordynacji do krajowego parlamentu – komentował po poniedziałkowym spotkaniu Paweł Kukiz.