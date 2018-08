"Szanujemy, ale pozostajemy przy swoim". Rzeczniczka PiS o decyzji prezydenta

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu.

Nowelizacja nie otrzymała jednak podpisu prezydenta, który dzisiaj zawetował ustawę. – Odmawiam podpisania ustawy i zwracam ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Z kilku względów – stwierdził Andrzej Duda na konferencji prasowej. Jak zapewnił prezydent, dokument w tej sprawie jeszcze dzisiaj znajdzie się na biurku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

"Decyzje Prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim /zdaniu.Uważamy, że wybory do PE są ważne i chcieliśmy silnej reprezentacji, która ma wpływ na decyzje, a nie rozdrobnienia.Nie będziemy pracować już nad zmianami ordynacji do PE" – napisała rzeczniczka PiS na Twitterze.