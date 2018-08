LOT w opałach. Spółce grozi grzywna

Według informacji, do których dotarł reporter RMF FM, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skierowali do sądu karnego wniosek o ukaranie spółki LOT Crew, należącej do LOT-u. Narodowemu przewoźnikowi grozi grzywna w wysokości 10 tys. zł.

"Kontroli inspektorzy przeanalizowali losowo wybrane umowy pracowników LOT CREW i stwierdzili, że nie ma żadnej różnicy między stewardesami i członkami personelu lotniczego, którzy pracują w PLL LOT na podstawie umowy o pracę i osobami, które robią to na podstawie umów z firmą LOT CREW. Inspekcja pracy zaleciła narodowemu przewoźnikowi zatrudnianie wszystkich osób na podstawie umowy o pracę podkreślając, że zmiana takich umów - z cywilno-prawnych na etaty - może odbyć się przymusowo tylko na podstawie wyroku sądu pracy" – opisuje RMF FM.

Wcześniej, Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła grzywny na wszystkich członków zarządu PLL LOT. Chodziło o zwolnienie dyscyplinarne szefowej związku zawodowego personelu pokładowego.