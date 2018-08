Niemal połowa Polaków nie chce zakazu handlu w niedzielę

Za "dobry pomysł" zakaz handlu uznaje 38 proc. badanych. 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 sierpnia 2018 r. na próbie 1035 dorosłych Polaków.

Od marca 2018 roku obowiązują dwie niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 roku ma to już być jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Odstępstwa od zakazu dotyczą m.in. cukierni, stacji benzynowych i kwiaciarni, a także sklepów spożywczych, w których właściciel prowadzi sprzedaż we własnym imieniu.

