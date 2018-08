Gajewska oburzona wpisem na profilu PiS. "Fake News spreparowany przez pisowskich działaczy"

Jak zaznacza Gajewska, szefem biura PiS w Błoniu jest Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego ministra Mariusza Błaszczaka. Posłanka PO zwróciła się do niego na Twitterze: "Czy jako szef błońskiego biura PiS jest Pan autorem tego wpisu? I czy przy okazji mógłby Pan wyjaśnić czy to Pana ojciec był przez lata przewodniczącym Rady Narodowej w Otwocku?" – pytała.

Zaapelowała również do Joachima Brudzińskiego.

"Panie ministrze Brudziński bardzo proszę o radę. Czy jeśli Państwa Misiewicze z Błonia na oficjalnym profilu publikują moje spreparowane cytaty to powinnam:

a. zgłosić to na Policję

b. poprosić ministra Błaszczaka o zwolnienie Łukasza Kudlickiego

c. zalać internet fałszywymi cytatami posłów PiS?" – napisała.

– Oczywiste kłamstwo, jakoby mój dziadek współpracował z SB i jeszcze to, że ja się tego nie wstydzę. Ten wpis powstał na oficjalnym profilu PiS w Błoniu i potem poszedł dalej. Jednak liczę, że tym razem uda się ukarać sprawców – mówiła Gajewska w rozmowie z portalem natemat.pl.