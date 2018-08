PiS-owi nie uda się zmienić ordynacji do parlamentu? Łapiński: Jeśli będzie podobna do tej do PE, będzie kolejne weto

– Prezydent powiedział, że jeżeli jakiekolwiek zmiany miałyby zmierzać do tego, że znowu podnosimy próg wyborczy, że znowu to, w jakimś sensie, pozbawi partie średniej reprezentacji, to on się na takie rozwiązania nie zgodzi – mówił w TVN24 Krzysztof Łapiński.