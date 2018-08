Trzaskowski składa wniosek o delegalizację ONR-u. "Miarka się przebrała"

Na porannej konferencji prasowej, polityk poinformował, że składa do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry wniosek o delegalizację ONR-u.

–Trzeba jasno mówić: to, co jest czarne, jest czarne, to, co jest brunatne, jest brunatne. Warszawa musi być wolna od faszyzmu, wolna od tego typu ludzi, którzy wykrzykują takie hasła. Polska powinna być od tego wolna, bo taką mamy tradycję – podkreslał polityk.

– Składam wniosek do Prokuratora Generalnego o delegalizację ONR-u, rozwiązanie stowarzyszenia. Ta organizacja po raz kolejny, uporczywie, łamie Kodeks karny. Albo jasno powiemy, że nie ma miejsca na tego typu zachowania, nie ma miejsca w Warszawie i Polsce, albo będziemy, jak niektórzy członkowie rządu PiS, starali się tego typu zachowania usprawiedliwić – dodał Trzaskowski.

