Szef MSZ Niemiec przyleci z wizytą do Polski

Program wizyty obejmuje także dyskusję z młodzieżą polską i niemiecką w Międzynarodowym Centrum Spotkań w Oświęcimiu. Szefowi MSZ Niemiec towarzyszyć będzie grupa młodych kandydatów na urzędników przygotowujących się do służby dyplomatycznej i konsularnej.

– W przemówieniu z okazji objęcia stanowiska szefa MSZ Maas zaznaczył, że ma bardzo osobisty stosunek do swoich politycznych motywacji, które opierają się na wnioskach z przeszłości, i uwypuklił w tym kontekście rolę Auschwitz. Nie chodzi tylko o sygnał, lecz także o spojrzenie w przyszłość, o dialog z młodymi ludźmi, o rozmowę z nimi o kulturze pamięci, o tym, jak zachować to, co już osiągnęliśmy w minionych dekadach – powiedział Deutsche Welle rzecznik niemieckiego MSZ.

Rzecznik MSZ stwierdził, że też Maas poruszy podczas spotkania z prof. Jackiem Czaputowiczem "szeroką gamę międzynarodowych problemów”. – Kwestia praworządności w Polsce jest elementem różnicy zdań pomiędzy instytucjami europejskimi a polskim rządem. Sądzę, że temat będzie poruszony, ale celem ministra nie jest wysyłanie sygnałów dotyczących polityki wewnętrznej w tak szczególnym miejscu, jakim jest Auschwitz – dodał.