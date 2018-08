Dr Nawrocki: Adamowicz znowu wykorzystał polskie święte miejsce, jako element swojej kampanii

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przyznał, że zarówno on, jak i różne stowarzyszenia podejmowały działania upamiętniające błogosławionego ks. Popiełuszkę, Annę Walentynowicz, czy Żołnierzy Wyklętych, ale napotykał na opór Adamowicza. – Dążymy by na Westerplatte powstał oddział muzeum. To wstyd, że w miejscu, gdzie wybuchła II wojna światowa nie ma takiego upamiętnienia. Jesteśmy zobowiązani wybudować tam muzeum. Jesteśmy gotowi to zrobić, ale prezydent Adamowicz nie chce nam dać skrawka ziemi. Kuriozalne też jest to, że w Gdańsku zapomniano o losie Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku – powiedział.

Dr Nawrocki odniósł się też do porozumienia pomiędzy MON a prezydentem Gdańska ws. obecności wojska na Westerplatte. – Cieszę się, bo Westerplatte powinno być miejscem pogłębionej refleksji narodowej. Nie jestem w stanie tego przewidzieć, co Adamowicz dokładnie zrobi, ale mam nadzieje, że przyświecają mu czyste intencje i jest to szansa, by polskie święte symbole przestał traktować jako swoja polityczną grę – ocenił.