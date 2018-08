Kolejny Polak w Serie A. Media: Kosztował 7 milionów euro

Teodorczyk to wychowanek Polonii Warszawa, z której trafił do Lecha Poznań. "Kolejorz" sprzedał go do Dynama Kijów, ale napastnik od lata 2016 występował w Anderlechcie Bruksela. W Belgii Teodorczyk zdobył mistrzostwo kraju w 2017 roku, a także tytuł króla strzelców.

W poprzednim sezonie Serie A Udinese zajęło 11. miejsce.