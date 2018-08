Będzie wsparcie dla frankowiczów. Ustawa jesienią

Szlachta powiedział na komisji, że zostanie uchwalona ustawa o wsparciu kredytobiorców, a także, że stanie się to przed upływem trzech lat od wyborów w 2015 roku i przejęciu władzy przez obecny rząd. – Podczas posiedzenia komisji mówiłem, że okres trzech lat nie zostanie przekroczony, ale chciałbym, by w październiku już to przeszło – powiedział dziennikarzom.

Obecnie w Sejmie są cztery projekty ustaw dotyczące frankowiczów. Podkomisja ma pracować przede wszystkim nad ostatnim projektem prezydenckim.