"Totalna awantura to nie program dla Polski". PiS pyta PO, co ma do zaoferowania Polakom

"Totalna awantura to nie program dla Polski" - taki tytuł nosi zaprezentowany dziś spot Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca pyta Platformę Obywatelską, co oprócz totalnej negacji wszystkiego co robi rząd ma do zaproponowania Polakom.