"Chyba żadna telewizja świata na to nie wpadła". Piotr Kraśko o TVP

Dziennikarz i były prowadzący "Wiadomości" w rozmowie z „Monitor Magazine” zapytany został o ocenę serwisu informacyjnego TVP. Tłumacząc, że ciężko mu szczegółowo go komentować, bo go nie ogląda, przyznał że pewna rzecz go zaskoczyła.



– Przez ostatnie dwa lata widziałem w całości może ze dwa wydania. Byłem trochę zdziwiony - ale mówię to na podstawie tylko tych dwóch wydań - że ludzie, których przecież znam, są w stanie mówić takie rzeczy, albo akceptują to, co widnieje na pasku na dole ekranu, na którym jest też przecież ich twarz – powiedział.



Piotr Kraśko ocenił, że TVP "bardzo pioniersko" wykorzystuje paski informacyjne. – Chyba żadna telewizja świata na to nie wpadła. Bo te słynne już paski dawno temu powstały po to, by przekazywać absolutnie podstawowe informacje, a nie bardziej czy mniej rozsądne opinie ich twórców – wskazał.