"Katolik głosuje na katolika". Lemański: Ks. Skubiś nie wypowiada się w imieniu Kościoła

"Ks. infułat Skubiś rozpoczął kampanię wyborczą w Radiu Maryja: "katolik głosuje na katolika, a nie na totalną opozycję, lewaków i donosicieli do Brukseli"" – napisał na Twitterze Marcin Pulit.

"Informacja dla wszystkich, dla których ma to jeszcze jakieś znaczenie. Ksiądz Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny katolickiego tygodnika "Niedziela", wypowiadając się publicznie na temat zbliżających się wyborów, na temat "lewaków", na temat "totalnej opozycji" i na temat "donosicieli do Brukseli" nie wypowiada się w imieniu Kościoła, ale w swoim własnym imieniu. Kto chce pójść tą drogą - proszę bardzo. A prawa i obowiązki katolika określają ogólnokościelne gremia, a nie redaktorzy katolickich tygodników, dyrektorzy rozgłośni radiowych ani nawet nobilitowani księża. Był w historii najnowszej naszego kraju taki znany arcybiskup, który wypowiedział frazę bardzo podobną do tej, wygłoszonej przez księdza redaktora. Potem miał się z pyszna. Wtedy Polacy wybrali dokładnie wbrew instrukcjom arcybiskupa" – skomentował ks. Lemański.

Czytaj także:

Ks. Lemański zachwycony wpisem Wałęsy. "Każde słowo, każda fraza ma swoją wagę"Czytaj także:

Duchownemu nie spodobał się świecki charakter pogrzebu Kory. Ks. Lemański: Zamilknij klechoCzytaj także:

Prezydent, premier, szef MON nieobecni na pogrzebie gen. Ścibora-Rylskiego. "Smutna ta nasza Polska na twoim pogrzebie"