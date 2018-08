18 sierpnia 1944 rok. "Znajdowaliśmy się bezustannie w ogniu"

„W naszej kamienicy mieścił się sztab. Było 150 powstańców. Znajdowaliśmy się bezustannie w ogniu. My kobiety donosiłyśmy amunicję walczącym, podawałyśmy naboje. Wszyscy razem usypaliśmy bardzo wysokie i mocne barykady. Pociski kruszyły górne 108 piętra. Gdy runęło 5 piętro, przenieśliśmy się na czwarte, potem kolejno na 3 i na 2 piętro. Wciąż do nas telefonowano: „Trzymajcie się, pomoc nadchodzi. Jesteście Alkazarem Warszawy”. Więc broniliśmy się, ale pomoc nie nadchodziła. Wreszcie, gdy górna połowa kamienicy została ścięta, zeszliśmy do piwnicy. Nagle rozległ się huk przeraźliwy i zapadło się sklepienie. Wobec tego powstańcy oświadczyli, że teraz muszą już uchodzić, a my mamy się poddać" – wspomina czas Powstania jedna z kobiet, mieszkanka warszawskiej Ochoty.

18 sierpnia Niemcy kontynuują intensywne bombardowania – ich celem jest przede wszystkim Stare Miasto, zwłaszcza okolice Rynku i Banku Polskiego przy Bielańskiej. Trwa też silny ostrzał okolic Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki oraz szpitala Jana Bożego przy Bonifraterskiej i Muranowa. Zacięte walki toczą się o rejon Zajezdni Tramwajowej przy ul. Sierakowskiej.

W Śródmieściu oddziałom kpt. Wacława Stykowskiego ps. „Hal” udaje się wyprzeć nieprzyjaciela z linii ul. Grzybowskiej w stronę Krochmalnej. Powstańcy odzyskują też Koszary Policji przy ul. Ciepłej oraz magazyny żywności przy Grzybowskiej.

W nocy z 17 na 18 sierpnia oddziały z górnego Mokotowa: kompania B-3 pułku „Baszta”, pluton PAL i oddziały rtm. Andrzeja Czajkowskiego „Gardy” obsadzają Sielce, część Czerniakowa oraz Sadybę. Jednak w wyniku walk 18 sierpnia, Powstańcy muszą opuścić fabryk przy Belwederskiej oraz część pozycji na Czerniakowskiej. Sadyba pozostaje w rękach polskich.

Tekst powstał na podstawie materiałów Muzeum Powstania Warszawskiego