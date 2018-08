Spotkanie wyborcze PiS-u w Sandomierzu. Premier: My za Polskę nie przepraszamy, my za Polskę dziękujemy

Premier odniósł się do programu, którego, jak twierdzi, nie ma opozycja. – Niech oni pokażą, jaki mają program, co mają do zaoferowania ludziom. Chcemy się spierać na programy, a ich program to jest cofnąć wszystko, co my zrobiliśmy – mówił.

– Jaki jest ich program. Mówią: wszystko cofniemy. Cofną 500 plus, lider PO mówi, że to jest rozdawnictwo. Zamkną IPN, niedługo dowiemy się, że to my zaatakowaliśmy Niemców w 1939 roku. Zamkną CBA, nie byłoby tych wszystkich odzyskanych miliardów, gdyby nie nasze służby specjalne, których oni się boją. Zapowiadają cofnięcie wieku emerytalnego. Przyjmą każdą liczbę uchodźców – dodawał.

– My się Polski nie wstydzimy, my za Polskę nie przepraszamy, my za Polskę dziękujemy. Jesteśmy wiarygodni w rządzie i będziemy wiarygodni w samorządzie. Dotrzymujemy słowa – podkreślał premier.

