Przeciwnicy dopadli prezydenta nawet w Australii

Zebrani skandowali m.in "wolność, równość, demokracja".

– Wy sobie w Polsce śpicie, ale my protestujemy. Będziemy za was protestować tutaj w Sydney. Chcemy pokazać, jak bardzo jesteście dla nas ważni. Sydney z wami! Konstytucja! – mówią na wideo skierowanym do Polaków w ojczyźnie trzy uczestniczki protestów. Zapowiadają przy tym kolejne protesty, wszędzie tam, gdzie pojawi się polski prezydent.