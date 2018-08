"Niech mu ziemia lekką będzie". Ogromna wpadka byłego reprezentanta Polski

Roger Gorączniak/ CC BY 3.0

To nie pierwsza, ale chyba największa wpadka Tomasza Hajty. Były reprezentant Polski chciał w programie "Cafe Futbol” złożyć życzenia Jerzemu Brzęczkowi. To co powiedział wprawiło w osłupienie obecnych w studiu gości, którzy po chwili zaczęli się śmiać.