Nie przyznał się do winy, ale wyraził żal i skruchę. Kierowca ukraińskiego autokaru z zarzutami

Z informacji podanych przez rozgłośnię wynika, że podejrzany mężczyzna nie przyznał się do winy. "Wyraził żal i skruchę" – dodaje Radio ZET.

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 23.00 na drodze nr 28 między Przemyślem a Sanokiem. Jadący tamtędy autokar przebił barierę energochłonną i uderzył w stojący na zakręcie drewniany krzyż. Następnie przekoziołokował i stoczył się ze skarpy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zginęły, a 18 zostało rannych. Poszkodowani, z których 9. jest w stanie ciężkim, zostali przetransportowani do szpitali w Przemyślu, Lesku i Sanoku. Autokarem podróżowało 54 turystów z Ukrainy. Celem ich wycieczki był Wiedeń.

