Jakubiak: Warszawę traktuje się jak pannę na wydaniu, a to poważna dama

– Kandydat na prezydenta Warszawy zostanie ogłoszony w tym tygodniu. Powie to Paweł Kukiz. Nie Marek Jakubiak, Stanisław Tyszka czy ktokolwiek inny. Musimy do tego poczekać. Ja jestem gotowy, jestem warszawiakiem, to jest moje miasto. Nie pamiętam innych wspomnień, jak tylko te związane z Warszawą – powiedział poseł Jakubiak odnosząc się do tego, że to o nim mówi się jako o potencjalnym kandydacie Kukiz’15.

Pytany, czy „ktoś jeszcze jest gotowy”, zaznaczył, że „Stanisław Tyszka przecież jest warszawiakiem”. Dopytywany, czy trwają prawybory: Tyszka czy Jakubiak, zaznaczył, że sytuacja jest ciekawa. – Bardzo mnie cieszy to, że nie jest nerwowa. Jeżeli Stanisław Tyszka zostanie kandydatem to będzie miał moje pełne poparcie i całe serce w wspieranie swojej osoby – zadeklarował Jakubiak. Dodał, że jeśli to on zostanie kandydatem na prezydenta, liczy na „podobny, symetryczny odzew”.

Czytaj także:

Kandydat Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. Wiadomo, kiedy poznamy nazwisko

Z kolei na pytanie o to, jaki on sam miałby program na Warszawę, odrzekł: „momencik. Co będziemy strzelali w powietrze?” – Ogłosimy swój program. Wiem jedno. Warszawę traktuje się jak pannę na wydaniu. A tymczasem jest to bardzo poważna dama, o którą trzeba zadbać – mówił. Dodał, że w myśleniu o Warszawie nie ma warszawiaków. – Cieszy mnie, że Patryk Jaki zaczyna to zauważać. Dla Trzaskowskiego jest bardziej istotne, kim on ma być w Warszawie – ocenił. Podkreślił, że cała reszta kandydatów „jest istotna” z punktu widzenia demokracji, ale „nie jest w stanie niczego dla Warszawy zrobić”.

Czytaj także:

Jakubiak o Adamowiczu: Niech prezydent Gdańska zajmie się miastem