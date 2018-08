Protest na antenie TVP Info. Misiło przyszedł w nietypowej koszulce

Koszulki z napisem "KonsTYtucJA" są elementem protestu KOD przeciwko PiS. Zwolennicy KOD-u zakładają podobne koszulki i bannery na pomniki w całej Polsce.

Prowadzący Adrian Klarenbach przez większą część programu ignorował ubiór posła Nowoczesnej. Jednak w pewnym momencie zwrócił się do Misiło. – Czy jest fair siedzieć w tiszercie z napisem "konstytucja" i straszyć piętnowaniem ludzi, którzy zgłosili się do Sądu Najwyższego? Panie pośle, za to jest paragraf, piętnowanie ludzi, poseł RP takie rzeczy robi? – zapytał. – Ustawa o SN jest niekonstytucyjna. Nie ma cienia wątpliwości – odpowiedział mu Misiło.

– Panie pośle, proszę się nie gniewać, ale to co pan uprawia, to jest tania demagogia – przerwał mu dziennikarz i dodał, że poseł "nie ma prawa namawiać do napiętnowania".

Nietypowy ubiór posła Nowoczesnej szybko dostrzegli internauci.