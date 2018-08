Gosiewska: Wątpliwości co do Otwartego Dialogu były już za rządów PO

Posłanka PiS w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl skomentowała decyzję szefa ABW o zakazie wjazdu na teren Polski i Unii Europejskiej Ludmiły Kozłowskiej z fundacji Otwarty Dialog.

– Jest tu kilka aspektów. Przede wszystkim nie wiemy, jakie były dokładne przyczyny wydalenia pani Kozłowskiej. Jednak wiele wątpliwości co do działań samej fundacji było już wcześniej. Opisywały je media, czy raport Marcina Reya – mówi portalowi DoRzeczy.pl Małgorzata Gosiewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości z sejmowej komisji spraw zagranicznych.

– Pamiętam, że jeszcze w okresie rządów Platformy Obywatelskiej urzędnicy ówczesnego MSZ ostrzegali przed działaniami fundacji – mówi parlamentarzystka.

Dodaje, że czym innym są wątpliwości co do finansowania fundacji, czym innym jej działania na Ukrainie. – Tam odbieram je pozytywnie. Fundacja Otwarty Dialog wspierała Majdan, podejmowała wiele działań demokratyzujących. Wsparła też Polaka, osadzonego w odeskim więzieniu, gdzie wspólnie toczyliśmy walkę z ukraińskim sądownictwem. Pytanie, jak się działania fundacji na Ukrainie mają do poważnych zarzutów wobec organizacji. Być może była to forma pewnego uwiarygodnienia się. Mam jednak za mało twardych danych, by wyrokować w tej sprawie – mówi posłanka PiS.

W poniedziałek szef ABW wydał negatywną opinię wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE. "Negatywna opinia ABW ws. Kozłowskiej związana jest z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi finansowania kierowanej przez nią Fundacji Otwarty Dialog, które mogą mieć dalsze skutki prawne" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze przez rzecznika Stanisława Żaryna.

Opinia oznacza, że Kozłowska została objęta zakazem wjazdu na teren Polski i Unii Europejskiej. 25 sierpnia prezes Fundacji Otwarty Dialog została deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę.

