Od drzwi do drzwi. Trzaskowski będzie odwiedzać mieszkańców Warszawy

Podobnie jak kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zamierza odwiedzać warszawiaków w ich mieszkaniach i domach. Akcja "Otwarte drzwi dla Warszawy" rusza jutro, kiedy Trzaskowski odwiedzi mieszkańców Ursynowa.

Jak zapewniają sztabowcy kandydata, ma to być największa w historii Warszawy akcja door-to-door, która potrwa aż od wyborów. – Rola bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Warszawy jest niezwykle istotna. Tylko poprzez spotkania i szczerą rozmowę można przekazać, jaka jest prawda o Warszawie i o polityce. Jeśli wygramy bitwę o prawdę w Warszawie i dotrzemy do tych, którzy są dziś wprowadzani w błąd, to wygramy wybory w stolicy, a potem w całej Polsce – stwierdził w rozmowie 300POLITYKĄ Rafał Trzaskowski.

