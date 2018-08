"Przypominają czasy komuny". Kukiz o podróżowaniu PKP

Paweł Kukiz na swoim profilu na Facebooku relacjonował swoją nieudaną podróż państwowymi kolejami. Polityk podróżował z Warszawy do Wrocławia, jednak pociąg zepsuł się podczas jazdy, a pasażerowie zostali zmuszeni do czekania na nowy transport. "Do tej pory opóźnienie wynosi 200 minut" – relacjonował w swoim ostatnim wpisie.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kukiz krytykuje państwowe koleje. Kilka tygodni temu polityk narzekał na zapach, jaki panował w Pendolino.

"Smród, jaki panuje w okolicach restauracyjnego i dwóch - trzech wagonów jest powalający. Zapach rozkładającego się trupa" – relacjonował swoją podróż Paweł Kukiz. PKP Intercity przeprosiło za "niegodności" i zapewniło, że "w związku z powstałym incydentem (...) podejmie wzmożone kontrole wszystkich jednostek Pendolino podczas przeglądów serwisowych".

Teraz polityk powrócił do tego tematu, wskazując, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło."Zarządcy (nie wiem kto zarządza Pendolinami, bo tyle tych spółek w PKP, że się pogubiłem) publicznie stwierdzili, że smród zostanie zlikwidowany. Gówno prawda, bo parę dni temu tym składem jechałem i jak śmierdziało tak śmierdzi" – napisał Kukiz.

