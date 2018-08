"To jest sprawa skomplikowana". Patryk Jaki tłumaczy się ze słów o ONR

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy odnosząc się do złożonego przez Rafała Trzaskowskiego wniosku do Prokuratora Generalnego dotyczącego delegalizacji Obozu Narodowo Radykalnego przyznał, że podpisałby się pod nim. Jak jednak dodał, nie jest to sprawa istotna z punktu widzenia samorządu.

O te słowa Patryk Jaki zapytany został przez Media Narodowe. – To jest sprawa skomplikowana. Ja mówiłem o pewnych organizacjach, fragmentach organizacji, które nawiązywały do sytuacji, których ja nie akceptuję – zaczął polityk. – To dotyczy również komunistów, faszystów – dodał. Kandydat na prezydenta Warszawy zapewniał, że zna historię ONR, wie że narodowcy walczyli w Powstaniu Warszawskim. – Mam świadomość, że ONR miał swoją piękną kartę. Miał też hasła, z którymi ja się nie zgadzam – mówił dalej. Wiceminister sprawiedliwości wskazywał, że w środowiskach narodowych także dziś pojawiają się hasła, z którymi on się nie zgadza.

Na pytanie, czy nie obawia się, że słowa które na ten temat wypowiada mogą dać paliwo środowiskom lewicowo-liberalnym, aby atakować organizacje z pięknymi tradycjami i historią, takie jak ONR, Patryk Jaki odparł: "Dlatego próbuję wszystko prostować i mówić, że z hasłami faszystowskimi i komunistycznymi nigdy nie będę się zgadzał. (...) Natomiast wiem, że Ruch Narodowy na swoją piękną historię w czasach II RP, wiem też że II RP nie byłoby bez Romana Dmowskiego i to są sprawy oczywiste. Ja wiem, że trzeba to dzisiaj spokojnie tłumaczyć, ale prawda jest też taka że wokół środowiska narodowego kręcą się osoby, które nam sprawy nie ułatwiają, żeby przypominać tę historyczną prawdę".