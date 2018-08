Chwedoruk: Schetynę skrupulatnie rozliczą

Politolog wyjaśnia, że to właśnie poparcie do Sejmików Wojewódzkich odzwierciedla realne poparcie dla partii. I dodaje, że o ile w większości miast karty są już mniej więcej rozdane, o tyle tutaj zainteresowanie wsią może zaprocentować. – Polskie Stronnictwo Ludowe nie stoi obecnie zbyt mocno w sondażach, elektorat wiejski skłania się w znacznej części ku partii rządzącej. Zatem zainteresowanie się wsią to także ukłon w stronę PSL-u, który przez dwie kadencje musiał tłumaczyć się swoim wyborcom z koalicji z Platformą – zaznacza Chwedoruk.

Dodaje, że nagłe zainteresowanie wsią ze strony PO nie jest zatem niczym zaskakującym. – Schetyna wie, że z ilości zdobytych mandatów będzie rozliczony – mówi.

Przypomnijmy, że po zakończeniu posiedzenia Gabinetu Cieni Grzegorz Schetyna mówił o pomyśle stworzenia Funduszu Klęskowego dla Wsi i Rolnictwa. „Stworzymy jeden instrument skutecznej pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych różnymi klęskami. Uprościmy procedury i damy kompetencje samorządom, aby pomoc docierała szybko” – przekonywał na Twitterze.