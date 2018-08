Lubnauer: Jeśli PiS spróbuje to zrobić, kobiety obalą ten rząd

Przewodnicząca Nowoczesnej była dziś gościem Polskiego Radia 24. Jednym z wątków rozmowy były zbliżające się wybory samorządowe. Katarzyna Lubnauer wyraziła pogląd, że Rafał Trzaskowski ma szansę nadać Warszawie markę światowej metropolii. – Był europarlamentarzystą i ministrem. Ma też wiedzę i doświadczenie wynikające z kontaktów międzynarodowych – tłumaczyła.

Szefowa Nowoczesnej mówiła również, że Koalicja Obywatelska w bardzo wielu miastach jest poszerzona o inne ugrupowania. – Buduje się na efekcie kuli śnieżnej, mam nadzieję że pojawi się do roku 2019 do wyborów sejmowych, bardzo szeroki blok opozycji. To powoduje, że ta scena polityczna się zmienia – podkreślała. Lubnauer wyraziła przekonanie, że "większość kandydatów demokratycznych w momencie, w którym okaże się, że do drugiej tury w Warszawie przejdą na przykład Trzaskowski i Jaki, zadecyduje na oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego".

W czasie rozmowy pojawił się także wątek ustawy antyaborcyjnej. – Kwestia aborcji w Polsce, to kwestia wyboru, czy aborcja, jeżeli ma być bezpieczna, musi być legalna – przekonywała. – Jeżeli wszyscy mówią, że chcą jak najmniej aborcji, to jest niezrozumiałe, że antykoncepcja awaryjna ideologiczną decyzją tego rządu jest w Polsce na receptę – dodała. Lubnauer stwierdziła, że większość kobiet traktuje "kompromis aborcyjny" jako zgniły kompromis. Wyraziła również przekonanie, że jeżeli PiS będzie próbowało dalszych prób zaostrzenia prawa w tym zakresie, a - jak mówiła - próbuje to zrobić przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego, to skończy się tak, że kobiety masowo wyjdą na ulice i będziemy mieli sytuację, w której to kobiety obalą rząd PiS.