300 plus: Wniosek w sierpniu, pieniądze jeszcze we wrześniu

Polityk dodała, że jeżeli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, to pieniądze będzie można otrzymać jeszcze we wrześniu.

Rafalska podsumowała też dotychczasową liczbę wniosków. – Złożono bardzo wiele. Działo się to systematycznie. 17 sierpnia mówiłam o tym, że wpłynęło 2 mln 333 tysiące wniosków, w tym spora część – ponad milion 346 tys. – to wnioski internetowe – podkreśliła minister. I dodała, że jej zdaniem padnie kolejny rekord, jeśli chodzi o wnioski internetowe w ogólnej liczbie złożonych.

Odniosła się także do budżetu na rok 2019. – Na pewno jest to budżet prospołeczny, jest na pewno budżetem solidaryzmu społecznego. On nie ma tylko społecznych akcentów, jest także budżetem inwestycyjnym, wydatków infrastrukturalnych. Ja mogę być spokojna o realizację projektów, programów społecznych, są zabezpieczone – zaznaczyła. I wyjaśniła, że część z tych projektów ma charakter obowiązkowy, prawo zobowiązuje do pełnego zabezpieczenia tych wydatków. – Mówię tu o programie „Rodzina 500 plus”, czy kolejnym roku pojawienia się wyprawki szkolnej „Dobry Start” - podkreśliła. Dodała, że w rezerwie ujęte są środki na zapowiadane emerytury matczyne.