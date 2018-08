Na stronie CERT Orange Polska pojawiło się ostrzeżenie o kolejnych próbach połączeń z egzotycznych krajów.

"W ostatnich dniach do CERT Orange Polska trafiły informacje o próbach połączeń (być może nie tylko do klientów Orange Polska) z numeru +236 77 99 06 17" – czytamy w komunikacie. Orange podkreśla, że jest to kolejny przypadek oszustwa. "Jeśli oddzwonicie na ten numer, zostaniecie obciążeni wysoką kwotą za połączenie z Republiką Środkowoafrykańską. Nie dajcie się zwieść - to nie jest numer do Ciechanowa" – podkreślono.