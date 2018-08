"Gdyby nie ta godzina, to bym ich potraktował serią z kałasznikowa". Szpądrowski wykluczony ze sztabu Jakiego

"Gdyby nie ta godzina, to bym ich potraktował serią z kałasznikowa" – napisał na Facebooku Szpądrowski, kiedy miał 15 lat. Słowa te dotyczyły Żydów. Przypomniał je dziś na Twitterze Marcin Kierwiński. "Skarbnik w sztabie Patryka Jakiego chciałby..... No właśnie. Te słowa są tak haniebne i ohydne, że ich nie będę cytował. Zobaczcie sami! Szok!. Takich ludzi do ratusza naszej stolicy chce wprowadzać Patryk Jaki" – napisał na Twitterze polityk PO.

Na reakcję ze strony sztabu Jakiego nie trzeba było długo czekać. "Nie tolerujemy takich zachowań. Podj. dec. o wykluczeniu M. Szpądrowskiego ze sztabu. To jest różnica standardów" – napisał na Twitterze Oliwer Kubicki. I dodał: Teraz czas na to samo dla ludzi z PO: 1. odpowiedzialnych za kradzież kamienic, 2. wykluczenie ze sztabu RT dziwnych lobbystów, 3. Drobiszewskiego".

Głos w sprawie zabrał również sam zainteresowany. "W pełni zgadzam się ze mój wpis z czasów gdy miałem 15 lat był haniebny. Przelałem jako zadośćuczynienie za młodzieńczą głupotę pieniądze na rzecz Fundacji Ochrony Mienia Żydowskiego. Wpis skasowałem a wszystkich urażonych najmocniej przepraszam" – napisał Szprądowski.