Kramek: Liczę się z tym, że przyjdą i po mnie

Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Jak informował w środę Onet, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen. – Polski rząd mści się na mojej żonie za moje działania – stwierdził wówczas przewodniczący rady Fundacji Otwarty Dialog Bartosz Kramek.

Dziś Kramek był gościem programu "Tłit" i szerzej odniósł się do sprawy. Jak podkreślił, jego żona nie była zaskoczona deportacją. – Mówili o tym politycy PiS. Poseł Pięta mówił, że mamy się wynosić z Polski. Liczę się z tym, że przyjdą i po mnie – powiedział. Gość Wirtualnej Polski przekazał podziękowania od swojej żony wszystkim tym, którzy ich "wspierają i bronią pewnych zasad". – Bo dziś Ludmiła, a jutro być może każdy inny cudzoziemiec. Chcę przekazać, że Polska zawsze była jej drugą ojczyzną i jest bardzo rozczarowana polityką PiS – dodawał.

– Szczerze mówiąc, żona mi trochę suszyła głowę, że może zbyt ostre było moje wystąpienie. Niestety ten najgorszy scenariusz się spełnia, ale absolutnie nie mamy zamiaru się poddawać, robimy swoje – zapewnił.

Kramek oświadczył, że nie żałuje napisania tekstu „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!”. – Tam nie chodziło o obalenie rządu, a zmuszenie władzy do opamiętania. Demontaż systemu ustrojowego – to jest zamach stanu. To ta władza niszczy praworządność – ocenił.

