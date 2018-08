Sędzia znany ze skazania weterana opozycji przyszedł na przesłuchanie przed KRS

Pereira przypomniał Gąciarkowi uczestnictwo w pikiecie KOD.

Gąciarek nagrał przebieg swojego przesłuchania, które odbyło się we wtorek. Podaje TVN24, sędzia złożył wniosek, by obrady zespołu, który będzie oceniał jego osobę miały charakter publiczny. Podjęto jednak decyzję o tym, by wniosku nie uwzględniać. W czasie przesłuchania otrzymał zgodę na rejestrację dźwięku telefonem. Nagranie – zgodnie z tym co pisze – Pereira, przekazał Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia". Ono zaś udostępniło je na swojej stronie internetowej.

