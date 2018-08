"Pokazuje stopień rozkładu Platformy Obywatelskiej". Mocne słowa Śpiewaka o Trzaskowskim

Zdaniem Śpiewaka PO zupełnie nie panuje nad toczącą się kampanią. Polityk podkreślił, że kampania Platformy w Warszawie jest prowadzona w bardzo złym stylu.

– Widzimy, że kampania Rafała Trzaskowskiego, abstrahując od tego jakim jest kandydatem, jest robiona amatorsko, w sposób nieprofesjonalny i jest też jałowa w sensie intelektualnym. Jeszcze niedawno mówiono, że to ma być przyszły szef PO, prezydent Polski. Jeśli on prowadzi taką kampanię, która jest tak słaba, niemerytoryczna, to pokazuje stopień rozkładu Platformy Obywatelskiej – mówił polityk w programie wPolsce.pl.

Śpiewak stwierdził ponadto, że w Warszawie mamy do czynienia z olbrzymią polaryzacją elektoratów. Większość osób głosujących na PO będzie w rzeczywistości głosowało przeciw PiS i vice versa. – Wyborcy Rafała Trzaskowskiego nie są specjalnie przekonani, żeby głosować na niego i tutaj widzimy swoją szansę – stwierdził kandydat na stanowisko prezydenta Warszawy.

Czytaj także:

Czarzasty: Rafał, ty przegrasz sam ze sobąCzytaj także:

Ambicje "większe niż Sofia"? Trzaskowski komentuje podróż Jakiego