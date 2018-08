Będą zmiany w 500 plus?

– Przyjdzie taki moment, że trzeba zastanowić się nad kryterium dochodowym w programie 500 plus – mówiła minister Rafalska w Pierwszym Programie Polskiego Radia.

Minister jednocześnie jeszcze raz zaprzeczyła jakoby rząd planował zwiększyć świadczenie do "1000 plus". Rafalska podkreśliła, że mamy do czynienia dopiero z trzecim rokiem obowiązywania świadczenia.

Szefowa resortu rodziny dodała, że być może ze względu na inflację trzeba będzie również przemyśleć ewentualną weryfikację świadczeń. – Ale trzeba to robić po głębokim przemyśleniu i dzielić się tym wtedy, gdy jest wstępna akceptacja do tych wszystkich różnych pomysłów, a nie budzić nadzieję ludzi – dodała.

