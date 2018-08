Schetyna ostrzega warszawiaków

Grzegorz Schetyna w dzisiejszym programie Polsat News ostrzegał warszawiaków, żeby ci nie głosowali na Patryka Jakiego. – Jak Jaki prowadził kampanię w Opolu to obiecywał autostradę za darmo, którą będzie można dojechać do Opola. Jeżeli mieszkańcy Warszawy chcieliby się przekonać co Jaki zrobił w Opolu, jaką naprawdę wprowadził politykę samorządową to zapraszam – ocenił polityk.

Zdaniem Schetyny Patryk Jaki swoimi obietnicami wyborczymi "przekroczył poziom obciachu".

Brak ognia i zapału?

Lider Platformy Obywatelskiej skrytykował również premiera Morawieckiego, który kilka dni temu zainaugurował kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Schetyna zarzucił premierowi, że ten nie potrafi wykrzesać prawdziwej energii. – Znam Morawieckiego od wielu, wielu lat i jakoś nie widzę zapału i prawdziwego ognia w tej kampanii – ocenił.

Schetyna zarzucił ponadto politykom PiS, że ci przywożą na swoje spotkania wspierających ich ludzi, przesz co te spotkania wyglądają sztucznie.

Polityk dodał, że Morawiecki buduje swoją pozycję na kłamstwie, jakoby PO chciała po wygranych wyborach znieść świadczenie "500+".