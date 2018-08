Plotka czy trzęsienie ziemi? "Słyszałem, że PO rozmyśliła się co do Trzaskowskiego"

Ryszard Terlecki przyznał, że nie wie na ile te doniesienia są prawdziwe, ale stwierdził że w kuluarach krążą informacje o możliwości zmiany kandydata Platformy na prezydenta stolicy.

– Ja tak słyszałem, takie informacje całkiem niedawno, parę dni temu, nie wiem na ile one są prawdziwe, że jednak nastąpi zmiana kandydata, że Platforma się rozmyśliła co do Trzaskowskiego – mówił w programie TVP Info. Jak dodał jednak, póki co nic nie wskazuje, aby takie decyzje miały zapaść.

Ewentualna zmiana kandydata miałaby być podyktowana niezadowalającym poziomem kampanii Trzaskowskiego. – Tu są wpadka za wpadką. To już, można powiedzieć, zabawna kampania, która trochę przypomina kampanię prezydenta Komorowskiego – ocenił polityk PiS.