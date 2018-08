Zamordował żonę. Pokłócili się o pomidory

Małżeństwo mimo że mieszkało w jednym mieszkaniu, to od lat praktycznie pozostawało w nieoficjalnej separacji. Parę łączyła już tylko córka. Oboje sypiali w różnych pokojach i robili sobie oddzielne zakupy. To też było punktem zapalnym, który doprowadził do tragedii.

Początkowo mężczyzna chciał oszukać funkcjonariuszy i przekonywał ich, że znalazł zwłoki swojej żony. Jednak w ciągu dwóch dni śledczy zebrali wystarczający materiał dowodowy, aby wskazać na jego udział w morderstwie. W końcu mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić nawet dożywocie.

