Biedroń "człowiekiem roku"? Morawiecki zrezygnował

Prezydent Słupska Robert Biedroń został nominowany do nagrody człowieka roku Forum Ekonomicznego w Krynicy – dowiedział się Onet. Nominację otrzymał również premier Mateusz Morawiecki, ale szef rządu poprosił, by nie brać go pod uwagę w głosowaniu

Onet dodaje, że nominację otrzymał również premier Litwy Saulius Skvernelis, który potwierdził już swoją obecność w Krynicy. Byłby to kolejny szef zagranicznego rządu, który otrzymał nagrodę. Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy rozpocznie się 4 września i potrwa trzy dni. W tym roku hasło brzmi: Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów.