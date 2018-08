"Pytania do opozycji". PiS publikuje kolejny spot

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kolejny spot wyborczy, który zatytułowało "Pytania do opozycji". – Po raz kolejny chciałbym zadać pytania o program do Platformy. Pytałem o 500+, co zrobią, o 300+, wiek emerytalny. Zero odpowiedzi. Nie mamy żadnych odpowiedzi, ale jestem też człowiekiem upartym i uznałem, że nigdy tych pytań dość – powiedział szef sztabu PiS Tomasz Poręba.

Poręba podkreślił na konferencji prasowej, że opozycja nie ma żadnego pomysłu, ani konkretnych rozwiązań. – Tylko PiS, PiS i PiS. PiS to, PiS tamto (...) każda poważna partia, występująca w tej kampanii, jednak powinna mieć program, propozycje, takie rozwiązania, które będą służyć Polsce i Polakom. Dlatego chciałbym dzisiaj po raz kolejny zapytać Platformę, już o temat bardzo konkretny, konkretne działania i liczby – dodał.