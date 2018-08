Po tragedii w kopalni Zofiówka. Komisja: Nie dało się przewidzieć wstrząsów

Opuszczona do połowy górnicza flaga na wieży wyciągowej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie,

Specjalna komisja powołana do zbadania wypadku, do którego doszło 5 maja w kopalni Zofiówka, stwierdziła, że eksploatacja górnicza nie miała wpływu na wstrząs. Komisja podała też, że wstrząs nie był do przewidzenia.

Do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło w sobotę 5 maja przed południem. W kopalni pracowało wtedy 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 m pod ziemią – 11. Czterem z nich udało się uciec, siedmiu zostało pod ziemią. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli dwóch z nich. Pozostałych pięciu górników zginęło. Dzisiaj w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się czwarte posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego z dnia 5 maja. Jak podano na stronie WUG, sformułowano wstępnie przyczynę zaistniałego zdarzenia, podkreślając skomplikowaną budową geologiczną złoża. Komisja podała, że wstrząsów nie było można przewidzieć, a eksploatacja górnicza nie miała wpływu na powstanie wstrząsu. Jak ustalono, z ekspertyz wynika, że w rejonie gdzie miał miejsce wypadek, będzie można prowadzić dalsze prace. Czytaj także:

Koniec akcji w kopalni Zofiówka. Prezes JSW: Odeszli od nas koledzy, bracia górnicy, mężowie, ojcowie i synowie