Trzaskowski tłumaczy, dlaczego nie rozmawia z TVP. "Pytają mnie o szybę"

Kilka dni temu PO złożyła wniosek do PKW ws. promowania Patryka Jakiego w TVP. Do zarzutów odniósł się szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, który stwierdził, że Rafał trzaskowski nie odpowiada na zaproszenia Telewizji.

"Szanowni Państwo, jestem zaskoczony zarzutami jakie politycy PO formułują pod adresem TVP Info. Dziennikarze TVP regularnie informują o aktywności Rafała Trzaskowskiego, choć jego sztab wyborczy utrudnia pracę reporterom, np. nie wpuszczając ekipy TVP do kampanijnego busa" – napisał Jarosław Olechowski na Twitterze.

Teraz sprawę skomentował sam Trzaskowski.

– TVPPiS uprawia tylko i wyłącznie propagandę i manipulację. Produkuje setki artykułów szkalujących mnie. Robi tylko i wyłącznie kampanię Jakiemu. Byłem tam kilka razy i widziałem, jak to wygląda. Opowiadam o tym, co nurtuje warszawiaków, a oni mnie pytają o szybę. Problem w tym, że nie jest to telewizja prywatna, tylko publiczna, która powinna traktować wszystkich w ten sam sposób – mówił polityk PO w programie "Tłit" WP TV. – To, co się tam dzieje, to absolutny skandal za nasze pieniądze – dodawał.