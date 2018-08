Platforma o kampanii PiS: Haniebna i niedopuszczalna

Billboardy wymierzone w partię rządzącą pojawiły się na ulicach polskich miast kilka dni temu. Na banerach oprócz zdjęcia prezesa Jarosława Kaczyńskiego zamieszczono również hasło "PiS wziął miliony" z różnymi podtytułami, m.in: "a wszystko drożeje", "i chce być bezkarny".

W sobotę rano europoseł PiS i szef sztabu wyborczego Tomasz Poręba poinformował, że odpowiedzią jego partii na billboardową akcję opozycji będą banery z hasłem "PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom".

Na konferencję Poręby szybko zareagowała Platforma. – Doczekaliśmy się zdumiewającej odpowiedzi w postaci kampanii PiS, która próbuje zasłaniać się dziećmi. My o dzieciach niczego nie pisaliśmy – mówił na konferencji prasowej Tomasz Siemoniak.

Jego zdaniem "można było się domyślić, że jeżeli wszystko drożeje, to drożeją też rzeczy dla dzieci, ale dzieci w kampanii wyborczej nie używaliśmy".

– To, co jest haniebne w tej kampanii, to nazwanie milionów polskich podatników, złodziejami. To jest absolutnie niedopuszczalne i pokazuje, w jaki sposób PiS myśli o swoich własnych obywatelach – przekonywał polityk PO.

Dodał, że PiS wprowadził 34 nowe podatki, obciążając nimi Polaków. – O tym niech mówi, z tego niech się tłumaczy, a nie obraża uczciwych obywateli – oświadczył Siemoniak.

