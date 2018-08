Tragiczny wypadek na S7. Policja poszukuje kierowcy tira

Anna Balińska z policji w Ostródzie w rozmowie z RMF FM podała, że kierowca fiata wjechał w grupkę przechodniów. Został zmuszony do zjechania z jezdni po tym, jak kierowca tira próbował wyprzedzić dwa busy. Tir w celu wykonania zjechał na lewy pas jezdni, czym zmusił kierowcę samochodu osobowego do nagłego manewru. Fiat odbił się od linek zabezpieczających, a kierowca stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do wypadku.

W wyniku zderzenia 20-letni mieszkaniec Ostródy zginął na miejscu. Służby poszukuj kierowcy tira i apeluje do niego, jak i innych świadków, aby zgłosili się na policję.