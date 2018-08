Cudem go uratowano. Spędził 15 minut pod wodą

Ta historia wydarzyła się w piątek około południa. Świadkowie relacjonują, że mężczyzna wypłynął w głąb jeziora, aby uratować ponton, który wiatr zaczął znosić. W pewnym momencie zaczął krzyczeć i wzywać pomocy.

Na ratunek ruszyły dwa zastępy strażaków. Po około 15 minutach nurek wyciągnął mężczyznę, a ratownicy przystąpili do reanimacji. Akcja reanimacyjna trwała ponad 40 minut. W końcu poszkodowanemu udało się przywrócić czynności życiowe i odwieziono go do szpitala.

Wiadomo, że mężczyzna znajdował się około 4 metrów pod wodom około 20 metrów od brzegu.