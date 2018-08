Rusza Jaki Cafe. "Ludzie będą mogli przyjść i porozmawiać"

Dzisiaj rano kandydat na prezydenta Warszawy otworzył Jaki Cafe – jak sam mówił, miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o planach budowy IIII i IV linii metra, ale też spotkać Patryka Jakiego i innych kandydatów oraz z nimi porozmawiać.

– Jaki Cafe to będzie miejsce, które oprócz informowania o III i IV linii metra, będzie także miejscem dyżurów moich i kandydatów na radnych. Ludzie będą mogli przyjść i porozmawiać o swoich problemach – mówił dzisiaj polityk.

Jaki przypomniał też, że chociaż dotychczas ratusz przekonywał, że budowana metra w dzielnicach oddalonych od centrum jest nierealna, to teraz Rafał Trzaskowski zorganizował w tej sprawie konferencje prasową. – To niepoważne traktowanie warszawiaków. W dwie kadencje wybuduję III i IV linię metra. Budowa to ok. 1,5 mld złotych rocznie – podkreślił Jaki.

– Warszawa jest miastem, które ma mniej kilometrów metra niż stolica Rumunii, Bułgarii, Węgier i Czech. Nie może tak dłużej być. Warszawa musi gonić zachodnie stolice, a nie ścigać się ze stolicami z regionu. Dlatego najwyższy czas, żeby metro było szkieletem transportowym Warszawy i najwyższy czas powiedzieć: nie mówcie, że się nie da. Platforma, Rafał Trzaskowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, ludzie którzy rządzą Warszawą, zmarnowali w tym zakresie ostatnich 12 lat, budując zaledwie około 10 km metra. W tym tempie to będą dalej nam uciekały nawet miasta regionu, nie mówiąc już o miastach zachodnich – mówił kandydat na prezydenta stolicy.